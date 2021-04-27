В США заявили, что будут использовать в отношении Китая санкции

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация планирует применять в отношении Китая односторонние санкции и иные "значимые действия" подобного рода, а также добиваться от своих зарубежных союзников и партнеров поддержки такого курса Вашингтона. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, ее представитель высокого ранга.

"Мы не будем уклоняться от тяжелых тем, обсуждения их с Китаем напрямую. И мы не будем уклоняться от того, чтобы предпринимать значимые действия, в том числе в сфере санкций, [делать] другие шаги, когда дело касается серьезных нарушений прав человека, подобных тем, которые имеют место в Синцзяне, и которые, как мы, разумеется, сказали, являются равносильными геноциду", - утверждал американский чиновник.

"Ключевым отличительным фактором нашего подхода является то, что нам удалось привлечь на свою сторону партнеров и союзников", - полагает представитель исполнительной ветви власти США. В связи с этим он напомнил о недавних решениях по Китаю со стороны ЕС. "Мы считаем, что если Китай является <...> угрозой США, то наше ключевое преимущество в сравнении с Китаем в мире - это наша способность применять как рычаг влияния свою сеть партнерств и альянсов. Это ключевой инструмент в распоряжении США, который предыдущая [вашингтонская] администрация оставила в стороне, а мы вновь начинаем его применять настолько широко, насколько возможно", - подчеркнул ведущий брифинга.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе занимавший тогда пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил, что американские власти характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности". Новая администрация США во главе Байденом подтвердила, что придерживается такого же мнения. Пекин эти выводы решительно отвергает.