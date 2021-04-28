Байден выступит перед обеими палатами Конгресса

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду впервые выступит на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса на фоне повышенных мер безопасности и вызванных распространением в стране коронавируса суровых ограничений, из-за которых число присутствующих будет сокращено почти в 10 раз. Американский лидер начнет произносить речь в 21:00 по времени восточного побережья США, когда в Москве будет уже раннее утро четверга - 04:00.

Уровень безопасности обнесенного ограждениями Капитолия, который продолжают охранять бойцы Национальной гвардии ВС США, остается повышенным после того, как 6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В понедельник полиция Капитолия сообщила, что все примыкающие к Конгрессу улицы будут перекрыты за два часа до начала речи главы Белого дома.

Традиционно президенты представляют Конгрессу ежегодные послания "О положении страны". Однако, поскольку Байден лишь 20 января вступил в должность, речь не идет о полноценном послании, во время которого подводятся итоги работы за минувший год. Как правило, главы государства используют такие обращения к законодателям и простым американцам, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внутренней и внешней политики. Основная часть послания, которое будет транслироваться в прямом эфире общенациональными телекомпаниями, а также на сайте Белого дома, традиционно посвящается экономической обстановке.

В то же время связанные с пандемией ограничения значительно сократят число присутствующих в зале заседаний Палаты представителей, где выступит Байден. Традиционно туда приглашаются все законодатели, члены Верховного суда, высшие военачальники, а также члены кабинета президента. Сейчас же конгрессменам и сенаторам, в частности, запрещается приглашать гостей. Законодатели в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию займут места и на верхнем ярусе зала заседаний, который обычно отводится для гостей политиков. Кроме того, не все конгрессмены и сенаторы смогут посетить выступление. Руководство Конгресса распространило приглашения, а все, кто не имеют таковых, должны будут покинуть здание за четыре часа до начала речи за исключением некоторых сотрудников. Как отмечает газета The Washington Post, со стороны самого главы государства, скорее всего, не будет почетных гостей.

Члены кабинета американского лидера, подчеркивает издание, будут следить за его речью по телевизору. Верховный суд в этот раз будет представлен только его главой Джоном Робертсом, а вооруженные силы - лишь председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Таким образом, по подсчетам The Washington Post, в зале будут находиться всего 200 человек по сравнению с около 1,6 тыс., как это бывает обычно.

Однако речь Байдена будет уникальной не только из-за принятых мер по борьбе с распространением инфекции. По традиции председательствовать в Конгрессе во время выступления президента будут спикер Палаты представителей и вице-президент, являющийся, согласно законодательству, председателем Сената, и впервые эти посты занимают две женщины - Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и Камала Харрис.

Главные темы

Выступление главы вашингтонской администрации пройдет накануне символического рубежа в 100 дней пребывания его у власти в стране. Сам Байден в бытность вице-президентом сопредседательствовал в Конгрессе во время всех восьми выступлений 44-го американского лидера Барака Обамы. На протяжении почти четырех десятилетий до этого он в качестве сенатора слушал президентов, находясь в зале Палаты представителей, а также дважды выступал с ответной речью после посланий 40-го президента республиканца Рональда Рейгана.

Обычно речь глав государства проходит в Конгрессе, как правило, в феврале. Выступление в конце апреля дает Байдену возможность больше рассказать о достигнутых его администрацией достижениях, прогрессе в деле выполнения предвыборных обещаний. Как пояснили в Белом доме, американский лидер не выступил с традиционным обращением к Конгрессу зимой в связи с тем, что сосредоточился на усилиях по борьбе с последствиями пандемии и восстановлению страны.

По мнению ряда экспертов, президент может объявить о намерении повысить налоговую ставку для богатых американцев. Часть своей речи он, скорее всего, посвятит недавно представленной реформе инфраструктуры страны объемом в $2,3 трлн, борьбе с изменением климата и миграционному кризису на границе с Мексикой.

Что касается внешнеполитической части послания, то Байден может затронуть обострение российско-американских отношений, ситуацию вокруг Китая, а также начало полного вывода войск США из Афганистана.

С 1966 года после обращения президента к Конгрессу по телевидению транслируется ответная речь, подготовленная оппозицией. В этот раз с ней выступит единственный чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт (от штата Южная Каролина), а также, что довольно необычно, с отдельной речью - однопартиец главы государства, конгрессмен, член прогрессивного крыла Демократической партии Джамаал Боуман (от штата Нью-Йорк).

Двухвековая традиция

Традиция выступлений перед Конгрессом была заложена еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном в 1790 году и закреплена в конституции. Правда, третий президент страны Томас Джефферсон в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде, и такая практика существовала вплоть до 1913 года, пока президент Вудро Вильсон не решил вернуться к истокам.

В те времена речь носила название "Ежегодное обращение президента к Конгрессу". Наименование "О положении страны" ввел в 1934 году Франклин Рузвельт. Тогда же было решено перенести мероприятие с декабря на январь.

Обычно выступление назначается на вторник. Впрочем, случались исключения из правил. Джордж Буш - младший, например, в 2008 году произнес свою речь в понедельник, а Барак Обама в 2010-м, как и Байден в этот раз, - в среду.

Впервые послание транслировали (по радио) в 1923 году, когда выступал Калвин Кулидж. Телетрансляция была осуществлена в первый раз в 1947 году при Гарри Трумэне. Спустя полвека Билл Клинтон использовал для этих целей интернет. С дневного времени на вечерний прайм-тайм выступление перенес в 1965 году Линдон Джонсон.

Самую продолжительную речь (89 минут) произнес Клинтон, самую короткую (31 минута) - Рейган. Прошлогоднее выступление Трампа заняло 78 минут.