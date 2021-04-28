Блинкен заявил, что для США важно открыто говорить с Россией

Он утверждает, что США готовы принять ответные меры в случае, если российские власти "продолжат осуществлять бездумные и агрессивные" действия. При этом Блинкен отметил, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные и предсказуемые отношения" с Москвой. "Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [подобной] активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если она (Россия - прим. ТАСС) выберет более предсказуемый и стабильный курс", - сказал шеф американской дипломатии.

При этом он не ответил на вопрос о том, располагает ли американская администрация подтверждением участия в саммите с российской стороны. "Я не знаю, было ли формальное принятие [приглашения], но мы обсуждаем этот вопрос, обсуждаем время проведения такой встречи", - сообщил Блинкен.

Глава американской администрации Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии президент США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Как отметил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.