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Блинкен заявил, что для США важно открыто говорить с Россией

Открытый диалог Вашингтона и Москвы пойдет на пользу двусторонним отношениям, указал госсекретарь Соединенных Штатов
Госсекретарь США Энтони Блинкен Evan Vucci/AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Evan Vucci/AP

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Американская администрация считает, что открытый диалог Вашингтона и Москвы пойдет на пользу двусторонним отношениям. Таким образом госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал во вторник в интервью телекомпании CNN перспективы американо-российского саммита.

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Он утверждает, что США готовы принять ответные меры в случае, если российские власти "продолжат осуществлять бездумные и агрессивные" действия. При этом Блинкен отметил, что Вашингтон рассчитывает на "стабильные и предсказуемые отношения" с Москвой. "Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [подобной] активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если она (Россия - прим. ТАСС) выберет более предсказуемый и стабильный курс", - сказал шеф американской дипломатии.

При этом он не ответил на вопрос о том, располагает ли американская администрация подтверждением участия в саммите с российской стороны. "Я не знаю, было ли формальное принятие [приглашения], но мы обсуждаем этот вопрос, обсуждаем время проведения такой встречи", - сообщил Блинкен.

Глава американской администрации Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии президент США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Как отметил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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