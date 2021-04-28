В администрации США назвали темы повестки саммита демократий

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вопросы борьбы с коррупцией, отмыванием незаконно нажитых денежных средств и налоговыми раями войдут в повестку дня саммита демократических стран, который США планируют провести позднее в текущем году. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен первым 100 дням пребывания у власти президента США Джо Байдена, представитель американской администрации высокого ранга.

"Да, считаю, что этот вопрос [борьбы с коррупцией и отмыванием денег] будет одним из центральных на саммите демократий", - заявил чиновник. Ориентировочных сроков проведения данной встречи на высшем уровне он не назвал, ограничившись словами о том, что ее намечается организовать "позднее в этом году".

Как при этом подчеркнул представитель исполнительной ветви власти США, Байден считает, что налицо международная конкуренция, "по сути, состязание между двумя [государственными] моделями, конкурирующими политическими системами", и это является "неотъемлемой частью" нынешнего этапа исторического развития. "Суждения будут выноситься не только по базовым ценностям и разнице в ценностях между автократической и демократической системами, но и по тому, как данные системы могут работать на благо своих народов", - полагает ведущий брифинга.

"Если страны фактически воруют <...> достояние своих граждан, присваивают его для личного использования должностными лицами правительств или в других коррумпированных целях, то это свидетельствует о ключевой слабости определенной модели государственного управления. Это не означает, что у демократий иммунитет к такого рода проблемам, в действительности, совершенно нет. Но часть нашей повестки дня, повестки дня этого саммита заключается в том, чтобы укрепить устойчивость демократии, показать данную модель, как работающую лучше на благо своего народа", - сказал представитель американской администрации. По его словам, это будет "высокий приоритет".

В январе Энтони Блинкен еще до вступления в должность госсекретаря США уточнил, что Байден хотел бы провести встречу на высшем уровне с участием лидеров тех государств, которые Вашингтон считает демократическими, "ближе к концу текущего года".