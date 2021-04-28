В армии Израиля сообщили, что радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты

ТАСС, 28 апреля. Две ракеты, выпущенные палестинскими радикалами во вторник из сектора Газа, взорвались, не достигнув территории Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы израильской армии в Twitter.

"Террористы из Газы только что выпустили две ракеты по Израилю. Обе ракеты взорвались в пределах Газы", - указывается в тексте.

Радикалы из сектора Газа с вечера 23 апреля по утро 24 апреля выпустили 36 ракет по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила шесть из них, остальные разорвались в незаселенной местности. В ответ израильские самолеты и танки нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в палестинском анклаве.

В ночь на понедельник из сектора было выпущено не менее четырех ракет по Израилю, две из них перехватила система ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба. Еврейское государство не стало наносить ответные удары по объектам ХАМАС, но с утра понедельника полностью закрыло для палестинских моряков зону рыболовства у берегов анклава до дальнейшего оповещения.