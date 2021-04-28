На Украине прошли учения с использованием комплекса "Точка-У"

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области с использованием ракетных комплексов "Точка-У". Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования объединенных сил ВСУ, опубликованном в среду в Facebook.

"На одном из полигонов боевой подготовки, что на Херсонщине, свои умения и навыки продемонстрировали экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

"В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. Батареи по сигналу быстро осуществили марш, заняли огневые позиции и развернулись, после чего операторы отработали точное наведение на цели", - цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Он отметил, что подчиненные командованию подразделения несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с Крымом, "системно занимаются повышением возможностей к действиям по назначению".

14 апреля пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в Херсонской области. В ходе них, как отмечалось, особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также границе с Крымом. 23 апреля командование объединенных сил ВСУ сообщило о проведении учений подразделений противовоздушной обороны на одном из полигонов Херсонской области. Во вторник президент страны Владимир Зеленский совершил поездку в этот регион, в ходе которой проинспектировал позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом.

Тактический ракетный комплекс (ТРК) 9К79-1 "Точка-У" был разработан в СССР. Дальность стрельбы составляет 120 км. Масса головной части ракеты составляет 482 кг, она может быть осколочно-фугасной, кассетной или со специальными боеприпасами.