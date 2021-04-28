Источник: Зеленский не согласовывал с Ватиканом предложение о встрече с Путиным

РИМ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение об организации возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в папском городе-государстве. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно в среду от информированных ватиканских дипломатических источников.

"Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью", - сказал собеседник агентства. Он также напомнил о посреднической роли Святого престола в урегулировании конфликтов.

В опубликованном в газете La Repubblica в среду интервью Зеленский назвал Ватикан "идеальным местом для диалога [с президентом РФ Владимиром Путиным] о мире в Донбассе".

В Ватикане на соответствующий запрос ТАСС официально пока не ответили.

Папа Римский Франциск неоднократно обращался к теме конфликта на востоке Украины, призывая стороны отказаться от эскалации насилия. В том числе в последние недели понтифик выражал озабоченность ростом напряженности в регионе.