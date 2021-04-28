Чешские сенаторы отложили вопрос о выдвижении обвинений против Земана

ПРАГА, 28 апреля. /ТАСС/. Сенаторы (члены верхней палаты парламента Чехии) отложили вопрос о подаче на президента республики Милоша Земана конституционной жалобы об измене родине в связи с его телеобращением об инциденте во Врбетице. Об этом сообщила в среду газета Mladá fronta DNES со ссылкой на председателя фракции политического движения "Старосты и независимые" в верхней палате национального парламента Петера Голечека.

"Это [подача жалобы] не так просто, как кажется", - привело издание слова сенатора, подчеркнувшего необходимость проконсультироваться по этому шагу с экспертами в области конституционного права и представителями чешских спецслужб.

В Чехии проходит сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать конституционную жалобу на Земана. Одним из ее главных инициаторов выступил экс-министр культуры страны, музыкант Михал Коцаб. Его поддержали некоторые члены 81-местной верхней палаты, большинство в которой принадлежит политическим противникам президента. Они утверждают, что глава государства в своем телеобращении в воскресенье привел закрытую информацию следствия по инциденту во Врбетице и тем самым мог нанести ущерб национальной безопасности.

Между тем, согласно чешскому законодательству, конституционную жалобу на президента может направить в Конституционный суд республики только Палата депутатов (нижняя палата) парламента, причем если за это проголосует не менее 120 из 200 ее членов. Там политическим противникам действующего главы государства принадлежит менее половины кресел. Сенат может лишь предложить нижней палате пойти на этот шаг.

Земан заявил в 25 апреля, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали снаряды. Хозяин Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.