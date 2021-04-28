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Болгария заподозрила группу россиян в организации взрывов на оружейных заводах

Речь идет о заводах с продукцией, принадлежащей торговцу оружием Эмилияну Гебреву
Прокуратура Болгарии Anastei6a/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Прокуратура Болгарии
© Anastei6a/Shutterstock/FOTODOM

СОФИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

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"Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", - утверждала она.

По словам Милевой, "установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева". "Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления", - добавила она.

По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе прошлого года указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила слабую и расплывчатую доказательную базу следствия и охарактеризовала обвинения Софии как очередной элемент антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.

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