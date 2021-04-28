Назарбаев решил передать Токаеву право возглавить Ассамблею народа Казахстана

НУР-СУЛТАН, 28 апреля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплены за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право передать возглавлять АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи.

Токаев в свою очередь предложил Назарбаеву стать почетным председателем АНК. "Обращаюсь к вам, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством. Уверен, все члены ассамблеи поддержат данное предложение", - сказал Токаев.

