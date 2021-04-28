Россия и Индия начнут диалог в формате "2+2" на уровне глав МИД и Минобороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Индия и Россия начнут диалог в новом формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщил в среду МИД Индии по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Лидеры приняли решение начать новый диалог [в формате] "2+2", в котором примут участие министры иностранных дел и обороны обеих стран", - говорится в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД Индии, лидеры обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. Премьер-министр Моди поблагодарил президента Путина за предложенную помощь в борьбе с распространением инфекции, указав, что она символизирует прочное партнерство двух стран. Стороны обсудили применение вакцины "Спутник V" в Индии и ее производство в этой стране.

"Два лидера напомнили о важных решениях, принятых в ходе их последней встречи на высшем уровне во Владивостоке в сентябре 2019 года. Премьер-министр Моди сообщил, что он с нетерпением ожидает визита президента Путина в Индию в этом году для проведения двустороннего саммита, который предоставит возможность продолжить их личную и доверенную беседу", - сообщается в документе.

В заявлении также отмечается, что премьер-министр Индии выразил признательность России за поддержку индийской программы пилотируемого полета в космос и завершение российского этапа подготовки четырех индийских астронавтов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Моди обсудили по телефону развитие партнерства двух стран, включая график контактов на разных уровнях, и производство "Спутника V" в Индии. Президент РФ сообщил о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь Индии, где сложилась тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса.