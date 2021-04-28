В Киеве прошел марш радикалов по случаю образования дивизии СС "Галичина"

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Националистические организации провели в среду в Киеве марш по случаю 78-летия дивизии "Галичина", которая была создана во Львове в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны она входила в нацистскую структуру войск СС, признана во всем мире преступной организацией и запрещена по украинским законам.

Как передает корреспондент ТАСС, около сотни радикалов собрались у станции метро "Арсенальная". Пожилой мужчина, оказавшийся на Арсенальной площади во время сбора националистов, начал выкрикивать "Нацики, вон из Киева!". К нему подошли националисты, но тут же вмешалась полиция. Мужчина задал вопросы по поводу акции с символикой дивизии СС, которая запрещена Нюрнбергским процессом, и спросил, почему шествие проходит во время локдауна.

"Почему им [националистам] разрешено? Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и офис президента [не запрещает]", - спросил у полиции мужчина. Однако ответов он не получил. Националисты оставили мужчину и в сопровождении полиции отправились маршем на площадь Независимости. Движение автомобильного транспорта в направлении центра перекрыли. Впереди колонны шли правоохранители и ехал микроавтобус Нацполиции. Шествие прошло мимо Верховной рады и здания правительства. По пути они скандировали националистические лозунги, некоторые радикалы выбрасывали руку в стиле нацистского приветствия. Музыкальное сопровождение обеспечивала группа "Сокира Перуна", которая восхваляет нацистов.

Марш продолжался ровно полчаса. Его участники на мосту возле площади Независимости повесили баннер, на котором изображены солдаты в нацистской форме.

ОПЗЖ требует жесткой реакции

Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) сразу после объявления об этой акции потребовала "жесткой реакции на провокацию последователей нацизма в соответствии с законом, запрета всех организаций и движений, которые примут участие в этом шествии, уголовного преследования и наказания лидеров и спонсоров сил, которые пропагандируют войну, насилие, ксенофобию, разжигают межэтническую, расовую и религиозную вражду, посягают на права человека".

При этом оппозиция отметила, что действующая власть, ссылаясь на карантин, "на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы, но тут же забывает о любых ограничениях, когда дело касается радикалов".

В свою очередь депутат Рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский напомнил, что в дни создания дивизии СС "Галичина" предки большинства украинцев воевали на Курской дуге.