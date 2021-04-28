Посол ФРГ в Киеве предостерегла украинских радикалов от стремления ассоциировать себя с СС

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен после прошедшего в Киеве марша, посвященного дивизии СС "Галичина", предостерегла украинских национал-радикалов от стремления ассоциировать себя с нацистскими преступниками.

"Подразделения "Ваффен CC" участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними", - написала она в среду на своей странице в Twitter.

В Киеве прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в нацистскую структуру войск СС, признана во всем мире преступной организацией и запрещена по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру Киева, а на мосту возле площади Независимости повесили баннер, на котором изображены солдаты в нацистской форме.

Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сразу после объявления об этой акции потребовала жесткой реакции на провокацию последователей нацизма в соответствии с законом и запрета всех организаций и движений, которые примут участие в этом шествии.

С 2017 года в судах Киева рассматривалось дело о том, подпадает ли символика дивизии "Галичина" под действие закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В мае прошлого года Окружной административный суд Киева признал эту символику нацистской. Однако в сентябре того же года Шестой апелляционный суд Киева отменил это решение первой инстанции.