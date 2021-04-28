КАИР, 28 апреля. /ТАСС/. Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По его информации, действие соглашения, "подписанного Москвой с прежним режимом", приостанавливается "до его утверждения законодательным органом", о чем Хартум уже уведомил российскую сторону.

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.