Блинкен заявил, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, говоря о геноциде армян

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о геноциде армян в Османской империи. Об этом заявил в среду на онлайн-встрече с иностранным журналистами госсекретарь Энтони Блинкен.

"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв, а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", - сказал глава американской дипломатии.

По его словам, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом распространил в минувшие выходные дни письменное заявление, в котором нынешний американский лидер признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. "Однако также важно отметить, что у президента состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

"Мы [США] будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия", - подчеркнул Блинкен.