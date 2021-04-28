{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Блинкен обсудил с Алиевым работу Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе

Госсекретарь и президент Азербайджана также рассмотрели вопросы двустороннего партнерства

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь США отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта в интересах народов в регионе", - обратили внимание в ведомстве.

Блинкен и Алиев рассмотрели вопросы двустороннего партнерства, а также ряд других тем.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Теги
СШААлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
Алиев обсудил с Блинкеном слова Байдена о геноциде армян
Президент Азербайджана заявил, что слова Джо Байдена были встречены руководством и общественностью страны с обеспокоенностью
Читать полностью