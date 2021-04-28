Блинкен обсудил с Алиевым работу Минской группы ОБСЕ для урегулирования в Карабахе

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ (сопредседателями являются Россия, США и Франция) для достижения урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь США отметил важность продолжения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического урегулирования нагорнокарабахского конфликта в интересах народов в регионе", - обратили внимание в ведомстве.

Блинкен и Алиев рассмотрели вопросы двустороннего партнерства, а также ряд других тем.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.