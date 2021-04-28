Один из фигурантов дела о заговоре в Белоруссии признался в контактах со спецслужбами США

МИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в заговоре о захвате власти в Белоруссии адвокат Юрий Зенкович признался, что контактировал в США с американскими спецслужбами. Об этом Зенкович заявил в ходе допроса, показанном в среду фильме "Убить президента" на белорусском телеканале ОНТ .

"Контакт, который у меня был, с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке", - сказал Зенкович.

По его словам, представители спецслужб США пришли к нему в офис. "Представились, что, по-моему, отдел по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство", - отметил Зенкович.

17 апреля Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. По данным следствия, всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти. Комитет госбезопасности Белоруссии предъявил обвинение четырем задержанным в совершении преступления по статье о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. В ведомстве сообщают, что все задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. При этом КГБ пока не называет фамилию четвертого задержанного по этому делу.