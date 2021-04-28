Байден на встрече с Путиным намеревается обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен на готовящейся встрече обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC .

По словам Салливана, Байден рассчитывает на "стабильные отношения" с Россией, в связи с чем от него последовало предложение провести летом этого года саммит в третьей стране. Помощник президента США отметил, что на этой встрече "будет обсуждаться целый спектр вопросов в наших [российско-американских] отношениях, в том числе - суверенитет и территориальная целостность Украины". "Он [Байден] намерен придерживаться этого плана, если нам удастся выработать подходящее место и время", - указал Салливан.

"Точка зрения [Байдена] заключается в том, что США наряду с другими партнерами будут твердо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины, - сказал Салливан. - Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов".

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Байден и Путин провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, американский лидер выдвинул идею проведения саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии президент США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. В понедельник пресс-секретарь президента РФ сообщил, что встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены.