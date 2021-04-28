Блинкен заявил, что обсуждал с Лавровым ситуацию вокруг "Радио Свобода" в России

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил в среду, что он ранее обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода / Свободная Европа" ("РСЕ/РС", признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Я говорил со своим российским коллегой по этому поводу", - сказал глава американской дипломатии на онлайн-встрече с иностранными журналистами. Он при этом не уточнял, когда состоялся указанный разговор.

"Мы делаем все возможное, чтобы оказывать поддержку, чтобы найти путь дальше. В конечном итоге Москва делает то, что Москва будет делать, но мы стараемся сделать так, чтобы хоть в чем-то мы могли бы оказывать поддержку и быть полезными, даже если наше заступничество остается неуслышанным в самой Москве", - продолжил Блинкен. Мероприятие, на котором он выступал, было организовано Центром для иностранной прессы Госдепартамента.

Лавров и Блинкен провели первый телефонный разговор 4 февраля. МИД РФ по его итогам сообщил, что они обсудили нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, урегулирование в Сирии и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Как рассказали ТАСС в середине апреля в Роскомнадзоре, сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода", превысила 79 млн рублей. В пресс-службе российского ведомства отметили, что в отношении "РСЕ/РС" и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении. "Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 79,2 млн рублей", - отметили в пресс-службе. В силу вступило 40 постановлений, общая сумма штрафов по ним составляет 11 млн рублей. По состоянию на 16 апреля штрафы, назначенные судом, не были оплачены.

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что материалы преследуют интересы других государств. Как сообщил ТАСС представитель "Радио Свобода", штрафы будут планомерно оспариваться в суде.