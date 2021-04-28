Сенат Чехии отложил на неопределенный срок решение по конституционной жалобе на Земана

ПРАГА, 28 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии отложил на неопределенный срок принятие решения о целесообразности подачи на президента республики Милоша Земана конституционной жалобы об измене родине в связи с его телеобращением об инциденте во Врбетице. Это говорится в принятом в среду совместном заявлении лидеров сенатских фракций.

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы [на главу государства] будет принято в период нескольких [предстоящих] недель", - отмечается в документе.

Законодатели решили проконсультироваться по этому вопросу с экспертами в области конституционного права и представителями чешских спецслужб.

В Чехии проходит сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать конституционную жалобу на Земана. Одним из ее главных инициаторов выступил экс-министр культуры страны Михал Коцаб. Его поддержали некоторые сенаторы, утверждающие, что глава государства в своем телеобращении в воскресенье привел закрытую информацию следствия по инциденту во Врбетице и тем самым мог нанести ущерб национальной безопасности.

Земан заявил в 25 апреля, что, помимо вмешательства иностранной разведки, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасами на складе, где сдетонировали снаряды. Глава Пражского града не исключил, что развитие скандала с инцидентом может оказаться в итоге игрой спецслужб.