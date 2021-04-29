ЕП утвердил норму ЕС о внесудебном удалении террористического контента из сети за час

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Европейский парламент (ЕП) в среду утвердил подготовленную Еврокомиссией (ЕК) норму об удалении из интернета террористического контента без решений суда в течение максимум одного часа после его обнаружения. Такое решение принято на проходящей в Брюсселе в гибридном формате сессии Европарламента.

"Поправок не было внесено, поэтому данное положение во втором чтении утверждено без голосования", - заявила по итогам обсуждения зампредседателя ЕП Ева Копач.

"Данная норма позволит сохранить жизни европейских граждан и имеет ключевое значение для нашей информационной безопасности", - заявила в заключительном слове еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Представленные Еврокомиссией в декабре прошлого года новые нормы регулирования контента в интернете повышает ответственность компаний-операторов за размещенные на их платформах призывов к терроризму и разжиганию ненависти. В частности, ЕК намерена обязать операторов автоматически блокировать и удалять террористический контент, размещенный на их платформах в течение не более одного часа после его выявления. Это условие в обязательном порядке должны будут принять все операторы социальный сетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ, к которым существует доступ из европейского сегмента интернета.

После одобрения Европарламентом данные нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их применение может начаться уже в 2022 году.