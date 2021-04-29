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Минпромторг Чехии обусловил тендер на 210 БМП с локализацией производства в стране

В Минобороны страны не согласились с этими требованиями, поскольку они практически невыполнимы и могут стать причиной выхода выбранных республикой трех западных производителей из тендера

ПРАГА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Чехии обусловило проходящий тендер на покупку республикой 210 гусеничных боевых машин пехоты (БМП) западного производства, стоимость которого определена в 52 млрд крон (около €2 млрд), с необходимостью размещения компанией, которая в нем победит, их производства в стране. Об этом сообщило в среду вечером сетевой издание DenikN.

Условия тендера предполагают привлечение к его реализации предприятий чешской промышленности. Минпромторг считает этого недостаточным и настаивает на локализации производства в республике. Для этого предлагается построить завод, на котором бы производились БМП компании-победителя тендера. Данная боевая техника будет затем экспортироваться из Чехии в другие страны. Это, например, Словакия.

Минобороны Чехии, в свою очередь, не согласно с требованиями Минпромторга. Они, как утверждают в военном ведомстве, практически невыполнимы и могут стать причиной выхода выбранных республикой трех западных производителей БМП из тендера, победитель которого, как ожидают в Праге, будет объявлен предстоящей осенью. Это, скорее всего, произойдет после запланированных на 8 и 9 октября выборов в нижнюю палату парламента страны и сформирования по их итогам нового правительства.

Участники тендера

Между тем Минобороны Чехии получило во вторник для проведения испытаний перед вынесением решения о победителе крупнейшего в истории республики тендера на покупку военной техники БМП ASCOD, CV90 и Lynx производства, соответственно, американской компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), британско-шведской BAE Systems и предприятия ВПК Германии - Rheinmetall Landsysteme. Эти фирмы привлечены к тендеру.

Тендер был объявлен в 2019 году. Минобороны планировало успешно завершить его осенью прошлого года, но эти планы не были реализованы из-за проблем, вызванными пандемией коронавируса. Чехия рассчитывает, что поставка БМП в подразделения национальных ВС завершится в 2027 году, а окончательный расчет с поставщиком будет произведен в 2028 году.

В ВС Чехии новые БМП должны заменить советские БМП-2, выпускавшиеся по лицензии с 1987 года по 1989 год в Чехословакии. В чешской армии, по состоянию на 2016 год, находилось 120 этих гусеничных бронемашин.

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