Спецпредставитель ОБСЕ призвала к активному разминированию в Донбассе

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе (КГ) Хайди Грау призвала стороны конфликта в Донбассе в срочном порядке предпринять шаги по противоминной деятельности. Об этом говорится в ее заявлении по итогам заседания контактной группы.

"С наступлением теплого времени года и приближающимися пасхальными праздниками я призываю стороны в срочном порядке предпринять шаги по противоминной деятельности. По данным СММ (Специальная мониторинговая миссия), в этом году причиной большинства гражданских жертв стали именно мины и другие неразорвавшиеся устройства", - цитирует Грау ее киевский офис.

Грау отметила, что "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать высокий уровень нарушений режима прекращения огня". "В то же время, рост числа ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ отрицательно сказывается на выполнении мандата миссии. Беспилотные летательные аппараты СММ ежедневно подвергаются обстрелам и воздействию радиоэлектронных помех", - подчеркнула спецпредставитель ОБСЕ.

Она сообщила, что необходимость соблюдения режима прекращения огня была в центре внимания дискуссий рабочей группы по вопросам безопасности. По ее словам, "участники заседания подтвердили свою приверженность ему", однако "прийти к согласию по заявлению ТКГ (трехсторонней контактной группы) относительно реагирования на нарушения режима прекращения огня и их исключения в дальнейшем, к сожалению, не удалось".

Спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что процедурные вопросы продолжили доминировать в дискуссиях участников заседания политической подгруппы, что "не позволило достичь прогресса в разработке плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями, согласно поручению ТКГ". В центре внимания гуманитарной рабочей группы, продолжила она, было устранение препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов "Золотое" и "Счастье" Луганской области. "Также были затронуты отдельные аспекты, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом", - уточнила Грау.

По ее словам, дискуссии экономической рабочей группы были посвящены исключительно вопросам обеспечения водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения, в особенности в Донецкой области.