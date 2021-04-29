Байден: США не хотят эскалации напряженности с Россией, но у ее действий будут последствия

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы будут иметь последствия. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат американского Конгресса.

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"Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - сказал глава государства.

"Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - они сделали и то, и другое, и я ответил", - утверждал глава Белого дома.

Он добавил, что Москва и Вашингтон "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам" обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", - указал президент США.

"Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира - от Китая и России до Индии и Европейского союза - в первые 100 дней [президентства]", - продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.