Байден заявил, что США не хотят конфликта с КНР, но сохранят мощное присутствие в АТР

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона (АТР), но не ищут конфликта с КНР. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат американского Конгресса.

"В ходе моего общения с президентом Си Цзиньпином (председатель КНР - прим. ТАСС) я сказал ему, что мы приветствуем соперничество и не ищем конфликта [с Китаем], но я абсолютно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям, - заявил Байден. - Я также сказал Си Цзиньпину, что мы будем поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах, как мы это делаем вместе с НАТО в Европе, но не для начала конфликта, а для его предотвращения".

Президент также подчеркнул, что США намерены противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, он указал, что Соединенные Штаты будут бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности.