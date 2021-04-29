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Байден заявил, что США не хотят конфликта с КНР, но сохранят мощное присутствие в АТР

Президент также подчеркнул, что США намерены противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности
Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси Jim Watson/Pool via AP
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Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© Jim Watson/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона (АТР), но не ищут конфликта с КНР. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат американского Конгресса.

"В ходе моего общения с президентом Си Цзиньпином (председатель КНР - прим. ТАСС) я сказал ему, что мы приветствуем соперничество и не ищем конфликта [с Китаем], но я абсолютно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям, - заявил Байден. - Я также сказал Си Цзиньпину, что мы будем поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах, как мы это делаем вместе с НАТО в Европе, но не для начала конфликта, а для его предотвращения".

Президент также подчеркнул, что США намерены противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, он указал, что Соединенные Штаты будут бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности.

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)
Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса. Главное
Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса.
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