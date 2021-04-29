Байден назвал главную террористическую угрозу для США

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Террористическая угроза от сторонников идей превосходства белой расы является самой опасной для Соединенных Штатов. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат Конгресса.

"Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства", - сказал Байден.

При этом он отметил, что США "будут оставаться настороже по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили", добавив, что присутствие "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (террористические организации, запрещены в РФ) сохраняется в Йемене, Сирии, Сомали, в других странах Африки, Ближнего Востока и в других регионах.

Ранее Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года. На этой неделе Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что начинает оценку рисков экстремистских взглядов и настроений в рядах своих сотрудников.​​​​