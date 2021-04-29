{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Байден назвал главную террористическую угрозу для США

По мнению президента США, террористическая угроза от сторонников идей превосходства белой расы является самой опасной для страны
Президент США Джо Байден Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool
Описание
Президент США Джо Байден
© Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Террористическая угроза от сторонников идей превосходства белой расы является самой опасной для Соединенных Штатов. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат Конгресса.

"Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства", - сказал Байден.

При этом он отметил, что США "будут оставаться настороже по отношению к угрозам для Соединенных Штатов, откуда бы они не исходили", добавив, что присутствие "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (террористические организации, запрещены в РФ) сохраняется в Йемене, Сирии, Сомали, в других странах Африки, Ближнего Востока и в других регионах.

Ранее Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года. На этой неделе Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что начинает оценку рисков экстремистских взглядов и настроений в рядах своих сотрудников.​​​​

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса. Главное
Байден выступил перед членами обеих палат Конгресса.
Читать полностью