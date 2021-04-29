Байден: операцию США в Афганистане не нужно было превращать в национальное строительство

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Военная кампания США в Афганистане не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство. Такое мнение выразил в среду в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США новый американский президент Джо Байден.

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"Американское лидерство означает завершение бесконечной войны в Афганистане. <...> Война в Афганистане никогда не должна была превращаться в усилия по национальному строительству, затянувшиеся на несколько поколений", - подчеркнул глава администрации США. По его словам, "после 20 лет американской отваги и жертв пришло время вернуть войска домой".

14 апреля Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Однако вывод американских войск только начнется 1 мая. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.

На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.