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Более 40 полицейских пострадали во время манифестаций в Колумбии

Глава МВД республики Даниэль Паласиос сообщил о задержании 40 человек

БОГОТА, 29 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 42 сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые прошли по всей Колумбии. Об этом в среду сообщил глава МВД республики Даниэль Паласиос.

"Сожалеем, что 42 полицейских получили травмы, из них 30 человек в городе Кали (третий по величине город Колумбии и административный центр западного департамента Валье-дель-Каука)", - написал Паласиос в Twitter.

Министр также сообщил о задержании 40 человек.

В среду по всей Колумбии прошли манифестации против налоговой реформы.

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