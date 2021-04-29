Глава МИД Южной Кореи примет участие во встрече министров G7 в Лондоне

СЕУЛ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Чон Ый Ён примет участие во встрече министров стран Группы семи (G7), которая состоится в Лондоне с 3 по 5 мая. Об этом сообщило в четверг южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"В повестке встречи - обсуждение совместных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам, восстановления экономики после пандемии, проблемы изменения климата и других вопросов", - говорится в сообщении. МИД также отметил, что Чон Ый Ён планирует провести ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит вопросы безопасности в связи с запланированным сбросом Японией радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Встреча на уровне министров является частью подготовки к саммиту G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.