Армения запретит продажу турецких товаров в стране

ЕРЕВАН, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство Армении намерено продлить запрет на ввоз в страну турецких товаров, а также запретить их продажу. Об этом в четверг на брифинге заявил и.о. министра экономики Ваган Керобян.

"Мы намерены продлить срок запрета на ввоз в страну турецких товаров, а также их продажу, поскольку некоторыми обходными путями их импортируют и продают", - отметил он, не уточнив конкретный срок ограничений.

Шестимесячный запрет на ввоз турецких товаров начал действовать в Армении в конце декабря 2020 года. Соответствующее постановление приняло правительство республики, обосновав решение вовлечением Турции в нагорнокарабахский конфликт. Власти Армении неоднократно заявляли, что Турция напрямую вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению руководства республики, Анкара не только отправляла военных специалистов помогать Азербайджану, но и перебрасывала в зону конфликта наемников из подконтрольных ей сирийских группировок.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.