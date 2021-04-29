МИД КНР раскритиковал слова Байдена о борьбе США и Китая за пальму первенства в XXI веке

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Китая считают необъективным заявление президента США Джо Байдена о неизбежной конкуренции между двумя странами и о "борьбе между ними за пальму первенства в XXI веке". Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Рабочие места и повышение налогов. О чем говорил Байден в первом обращении к Конгрессу

"Мы обратили внимание на это заявление. Подчеркиваем, что Китай следует по мирному пути развития, мы содействуем поддержанию безопасности на международной арене и считаем, что кооперация - ключевой фактор выстраивания отношений между Пекином и Вашингтоном, - заявил он на регулярном брифинге. - Конкуренция между нашими странами не означает жесткого противостояния. <...> Надеемся, что США начнут объективно воспринимать развитие КНР и будут действовать на международной арене так, как подобает крупной державе".

По словам дипломата, Китай "стремится избежать трений с Соединенными Штатами" и будет выстраивать с ними диалог на принципах взаимного уважения, "продвигая взаимодействие по новому взаимовыгодному пути". "В то же время мы намерены твердо отстаивать свой государственный суверенитет и интересы, обусловленные задачами национального развития", - уточнил официальный представитель.

Ван Вэньбинь также отметил, что США "первыми нарушают нормы международного права" и "политизируют торгово-экономические вопросы, используя государственную мощь, чтобы воспрепятствовать развитию КНР". "Власти Китая стремятся лишь улучшить жизненные условия и повысить благосостояние своего народа", - подытожил он.

Как заявил в среду Байден, выступая с первым обращением к Сенату и Палате представителей Конгресса, США намерены поддерживать мощное военное присутствие в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, но не ищут конфликта с КНР. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других стран за пальму первенства в XXI столетии и будут противостоять "несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности".