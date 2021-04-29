В Белоруссии признали экстремистским интервью Тихановской местной газете

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Суд в Барановичах (Брестская область) признал опубликованное в местной газете Intex-press интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской и его видеозапись экстремистскими материалами. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

"По заявлению территориальной прокуратуры суд своим решением признал опубликованную в газете Intex-press статью, а также размещенный на интернет-ресурсе текст интервью и его видеозапись экстремистскими материалами", - отметили в Генпрокуратуре.

Барановичская межрайонная прокуратура ранее, указали в белорусском ведомстве, в ходе мониторинга информации в медиапространстве установила, что на интернет-ресурсе, а также в газете Intex-press, свободно реализуемой в торговой сети, размещено интервью с Тихановской, в котором содержалась информация, направленная "на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни".

В ведомстве добавили, что за распространение запрещенной информации учредитель и издатель газеты ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" привлечен судом к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (административному штрафу). Барановичский межрайонный прокурор также объявил издателю официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства о средствах массовой информации.

По данным прокуратуры, копия решения суда направлена в министерство информации для включения информационной продукции в республиканский список экстремистских материалов, ограничения доступа к сайту за нарушение порядка использования ресурса и размещения на нем сведений, распространение которых запрещено законодательством.

Координационный совет и дело против Тихановской

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Тихановская. Она не признала эти результаты, покинула страну и в настоящее время проживает в Литве.

Затем Тихановская инициировала создание Координационного совета с целью передачи президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В августе прошлого года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания этой структуры. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по статьям о создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата государственной власти.

В марте Генпрокуратура Белоруссии на основании материалов, представленных КГБ и МВД, возбудила против Тихановской и участников так называемой оппозиционной инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. В ведомстве заявляют о ее причастности к подготовке двух предотвращенных силовиками терактов, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района. В связи с этим Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск Тихановской, Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в список лиц, причастных к терроризму.