Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 400 человек

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Киргизии эвакуировали свыше 400 местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области.

"В общей сложности их двух сел, которые находятся вблизи зоны конфликта, были эвакуированы в безопасное место более 400 человек. В основном это женщины, дети и старики", - сообщил сотрудник аппарата. По его словам, часть эвакуированных были размещены у родственников, остальные в школах Баткенской области. В настоящее время решается вопрос об обеспечении эвакуированных продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Уже известно как минимум о 20 пострадавших с киргизской стороны во время перестрелки. В Бишкеке заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора.