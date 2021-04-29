Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. После нескольких стычек с применением огнестрельного оружия в четверг в этом районе начались столкновения между военными двух стран.
ТАСС собрал последнюю информацию о происходящем.
Что произошло
Конфликт начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией.
По последним данным, обстановка остается напряженной: сообщается, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии, а киргизская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.
По информации Пограничной службы Киргизии, в последние часы ситуация обострилась, началась перестрелка между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует "позиции минометных расчетов". Как сообщили ТАСС в аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области, из зоны конфликта эвакуировали свыше 400 местных жителей.
Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в результате столкновений. Кроме того, по данным МЧС республики, к настоящему времени ранения получили более 20 человек.
В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
Взаимные обвинения и перспектива урегулирования
Киргизия начала досудебное расследование по факту произошедшего, власти обвиняют Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В республиканской пограничной службе заявляют, что "таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт" и "продолжает обострять обстановку".
В Душанбе обвиняют киргизскую сторону в провокации.
Президент Киргизии Садыр Жапаров провел в четверг заседание Совета безопасности страны в узком составе, по итогам которого поручил урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном мирным путем.
Из-за чего конфликт
По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел "Головной" является "стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана".
В свою очередь в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов "Головной" "всецело принадлежит Республике Таджикистан".
Во многом конфликт связан с наличием спорных участков на границе двух стран - из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.
Что происходило за несколько дней до конфликта
24 апреля без вести пропали два гражданина Киргизии, которые занимались строительством в приграничной с Таджикистаном зоне. Впоследствии выяснилось, что их задержали сотрудники правоохранительных органов соседнего государства. В Киргизии возбудили уголовное дело. 25 апреля Таджикистан передал задержанных киргизским властям. Речь идет о жителях Лейлекского района Баткенской области Киргизии.
Послу Таджикистана в Киргизии 26 апреля вручили ноту.
В свою очередь 28 апреля министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту послу Киргизии в Таджикистане Жанышу Рустенбекову в связи с инцидентом на приграничной территории. "Послу Киргизии была передана нота Министерства иностранных дел Таджикистана, в которой выражена глубокая озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представителей Государственной пограничной службы Киргизии в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик джамоата (сельская община — прим. ТАСС) Ворух города Исфары", - говорится в сообщении.