Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией.

По последним данным, обстановка остается напряженной: сообщается, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии, а киргизская сторона заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.

По информации Пограничной службы Киргизии, в последние часы ситуация обострилась, началась перестрелка между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует "позиции минометных расчетов". Как сообщили ТАСС в аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области, из зоны конфликта эвакуировали свыше 400 местных жителей.

Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем в результате столкновений. Кроме того, по данным МЧС республики, к настоящему времени ранения получили более 20 человек.

В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.