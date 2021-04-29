Канадские дипломаты обвинили власти в сокрытии информации об "акустических атаках"

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Группа канадских дипломатов обвинила правительство страны в сокрытии информации о так называемых акустических атаках или воздействии направленной энергии, которым якобы подверглись дипломатические работники Канады во время служебных командировок на Кубу. Об этом со ссылкой на письмо, направленное на прошлой неделе главе МИД Канады Марку Гарно, сообщила в четверг телекомпания NBC.

Девять авторов послания, попавшего в распоряжение телеканала, в частности, указали, что Оттава информирует не о всех случаях "травм мозга", предположительно, полученных дипломатическими сотрудниками на Кубе в результате "энергетического воздействия", и тем самым "не в полной мере" ставит их в известность о тех рисках, которым они подвергаются. Составители письма сообщили, что им известно о трех новых случаях загадочного недомогания, якобы зафиксированных в 2019 и 2020 годах и замалчиваемых правительством Канады. Оно лишь в январе 2019 года публично уведомило о том, что "последний подтвержденный случай с необычными симптомами" имел место в 2018 году, и более не давало комментариев на эту тему.

"Предоставление неверной информации вводит общественность в заблуждение и подвергает значительному риску новых сотрудников, отправляемых на Кубу, так как они не в состоянии в полной мере оценить риски, которым подвергаются", - цитирует NBC послание дипломатов, работавших в свое время в Гаване и проинформированных на закрытом брифинге правительством в феврале 2021 года о таких симптомах, как внезапные головные боли, тошнота, головокружение, шум в ушах и прочее.

Дипломатам - а всего на тот брифинг было приглашено около 40 сотрудников МИД - было заявлено о планах увеличения численности персонала посольства Канады на Кубе спустя более двух лет после того, как он был наполовину сокращен после указанных "инцидентов". На брифинге было заявлено об отсутствии с 2018 года сведений о новых случаях "травм мозга". "В действительности это неверно", - утверждают авторы письма.

Аналогичные проблемы американцев

На схожие проблемы со здоровьем, якобы вызванные направленным энергетическим воздействием, давно жалуются американские дипломаты, но они подозревают в таких "враждебных действиях" в отношении граждан США не только кубинские, но и китайские власти. В ЦРУ, ФБР, а затем и в Пентагоне даже были созданы специальные группы, которые занялись сбором соответствующей информации и расследованием всех поступающих по этому поводу жалоб и заявлений.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне. Гавана неоднократно отвергала свою причастность к этим инцидентам.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Проблема, как отмечают со ссылкой на экспертов американские СМИ, заключается в том, что, помимо информации о самих "инцидентах", никто до сих пор не представил хоть сколько-нибудь убедительных свидетельств возможной причастности к ним той или иной стороны. А когда непонятна сама природа возникновения этих "недомоганий", спецслужбы начинают выдвигать различные версии, традиционно высказывая подозрения в адрес тех, кому это, по их мнению, "может быть выгодно".