Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени (17:00 мск) 29 апреля. Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Киргизия и Таджикистан также приняли решение о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в пограничной зоне, где в четверг произошел конфликт. "Стороны согласились организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов", - отмечается в сообщении.

По данным киргизского МИД, министры подчеркнули необходимость урегулирования конфликтной ситуации, "приведшей к жертвам и раненым как с кыргызской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров".

"Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. В данном контексте он особо акцентировал, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы", - констатировали в ведомстве.

"Казакбаев и Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил", - подчеркивается в сообщении МИД.