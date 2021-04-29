НАТО начала организованный вывод войск из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. НАТО приступила в четверг к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции "Решительная поддержка". Об этом сообщил ТАСС источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме. Альянс придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил, решение о котором было принято всеми союзниками [государствами альянса]", - сказал собеседник агентства.

Позже Североатлантический альянс подтвердил эту информацию.

"Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и вывод войск начался, - сообщили в пресс-службе. - Вывод войск носит намеренный, скоординированный и организованный характер. Безопасность наших военных является для нас высшим приоритетом на всех этапах этого процесса, мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить наш личный состав от любого вреда".

"На данном этапе мы не можем вдаваться в операционные подробности, в частности по числу военных и по срокам вывода [контингентов] отдельных государств. Любое нападение со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в процессе вывода войск получит силовой ответ. Мы намерены завершить вывод войск в течение нескольких месяцев", - заявили в пресс-службе.

В настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тыс. человек, альянс намерен завершить их вывод в сентябре. 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день Североатлантический совет по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса принял заявление, в котором говорится о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.