Пентагон считает, что РФ и КНР существенно увеличат ядерные арсеналы в следующие 10 лет

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай, по всей видимости, существенно увеличат в течение следующего десятилетия размеры своих ядерных арсеналов. Такое мнение выразил в четверг директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Сухопутных войск Скотт Беррьер.

"Россия и Китай, вероятно, существенно расширят свои арсеналы ядерных боезарядов в течение следующего десятилетия", - говорится в тексте вступительного слова начальника американской военной разведки, которое было подготовлено к слушаниям с его участием в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Как заявляет Беррьер, "ожидающимся расширением арсенала Москвы движет в основном рост [числа] нестратегических ядерных вооружений". Россия располагает, по оценкам США, примерно 1-2 тыс. тактических ядерных боезарядов и примерно 1,4 тыс. боеголовок для стратегических систем, свидетельствует глава РУМО.

Он также подчеркивает, что спецслужбы США пересмотрели свои прежние выводы относительно темпов роста китайского ядерного арсенала. "В прошлом году РУМО предсказывало, что Китай по меньшей мере удвоит за нынешнее десятилетие свой ядерный арсенал, который, как предполагается, насчитывает 200 с небольшим боезарядов. С тех пор Пекин ускорил расширение своего ядерного арсенала, находится [теперь] на пути к тому, чтобы превзойти наши предыдущие прогнозы относительно вероятного размера арсенала к концу текущего десятилетия", - подчеркивает Беррьер.