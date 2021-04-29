Тихановская заявила, что не намерена участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует принимать участие в возможных новых выборах, проведения которых требует оппозиция республики. Она сообщила об этом в четверг на интернет-семинаре, который был проведен вашингтонским Институтом имени Маккейна.

"Я не буду принимать участие в новых свободных и справедливых выборах, к проведению которых мы стремимся", - сказала Тихановская. "Мой мандат, - считает представитель белорусской оппозиции, - заключается только в том, чтобы организовать эти выборы". "Но я не буду принимать [в них] участие", - повторила Тихановская.

По ее словам, она не стремилась к власти. "Я не стремилась к власти. У меня никогда не было таких амбиций", - заверила Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.

В марте Генпрокуратура Белоруссии на основании материалов, представленных КГБ и МВД, возбудила против Тихановской и участников так называемой оппозиционной инициативы BYPOL уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой. В ведомстве заявляют о ее причастности к подготовке двух предотвращенных силовиками терактов, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района. В связи с этим Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск Тихановской. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил экс-кандидата в список лиц, причастных к терроризму.