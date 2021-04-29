ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. США начали вывод войск из Афганистана, в регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вывод [войск] идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress "размещены в зоне ответственности Центрального командования для защиты американских и сил коалиции по мере их вывода". "Атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower продолжит свою нынешнюю миссию и планирует ее завершить в июле. Кроме того, оперативно-тактическая группа спецназа Сухопутных войск США будет временно размещена в Афганистане для содействия в обеспечении безопасности сил на земле", - отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Администрация США, утверждала она, "остается привержена выводу всего американского контингента из Афганистана к 11 сентября 2021 года". "Потенциальные противники должны знать, что если они нападут на нас при выводе войск, мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства, - сказала она. - <...> Мы будем внимательно смотреть [на ситуацию], не намерены торопиться".

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.