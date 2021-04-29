В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое граждан Киргизии

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Три жителя Киргизии, в том числе ребенок, погибли в результате произошедших в четверг на границе с Таджикистаном вооруженных столкновений. Об этом киргизскому агентству АКИ-пресс сообщил замминистра здравоохранения и социального развития республики Жалалидин Рахматуллаев.

"Жертвами вооруженного столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана с кыргызской стороны стали три человека, в том числе один ребенок 2008 года рождения", - заявил замминистра. По его словам, в больницы страны из зоны конфликта "поступил 51 пострадавший".

Конфликт на границе

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора.

Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.