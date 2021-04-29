Токаев заявил, что готов помочь восстановить доверие между Киргизией и Таджикистаном

НУР-СУЛТАН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен информацией о вооруженном столкновении на границе между Киргизией и Таджикистаном, готов помочь восстановить доверие между двумя странами. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном в четверг его пресс-службой.

"С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Приветствую достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств", - говорится в заявлении.

Токаев также выразил готовность способствовать восстановлению доверия между двумя государствами. "Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия", - отметил он.

В связи с этим президент Казахстана подчеркнул, что считает возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

По словам главы государства, народы Киргизии и Таджикистана являются братскими для казахстанской стороны, их объединяют общая история и культурные ценности. "Нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение", - добавил Токаев.