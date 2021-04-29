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США обещали ответить, если РФ продолжит шаги в сторону прекращения работы "Радио Свобода"

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал радиостанцию источником "объективных новостей и информации", а также важным "связующим звеном" между США и Россией

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Власти США ответят, если Москва "продолжит" предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода / Свободная Европа" ("РСЕ/РС", признана в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС", мы ответим", - утверждал он, называя "РСЕ/РС" источником "объективных новостей и информации", а также важным "связующим звеном" между США и РФ. Представитель Госдепа не уточнил, о каких именно ответных действиях может идти речь.

Прайс напомнил, что в среду глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заявил, что он ранее обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "РСЕ/РС". "Он [Блинкен] и другие должностные лица призывал власти РФ пересмотреть свои действия в отношении "РСЕ/РС", - отметил представитель Госдепа.

"Мы ясно дали понять, что действия РФ против "РСЕ/РС" и других СМИ, которым присвоен статус так называемых иноагентов, отражает значительную нетерпимость и суровые ограничения. Мы продолжим [в беседах] с нашими российскими коллегами поднимать этот вопрос, вопрос "РСЕ/РС", свободы слова в РФ, <...> прав человека в более широком смысле", - заявлял Прайс.

Ситуация с "Радио Свобода"

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода", превысила 79 млн рублей. В пресс-службе российского ведомства в четверг пояснили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес решения о наказании в виде штрафов на юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 79,2 млн рублей. На данный момент в законную силу вступило 99 судебных решений, общая сумма штрафов по которым составила 27 млн рублей.

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что материалы преследуют интересы других государств. Как сообщил ТАСС представитель "Радио Свобода", штрафы будут планомерно оспариваться в суде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва расценивает претензии Вашингтона в адрес России из-за решения суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов как вмешательство в работу российской судебной системы. Она напомнила, что "штрафам предшествовали многочисленные предупреждения со стороны профильных органов власти, которые в этих медиаресурсах просто игнорировали". Как подчеркнула Захарова, такое подведение в отношении законов страны пребывания недопустимо. При этом она отметила, что избранная мера пресечения не ограничивает журналистскую работу этих средств массовой информации или их право на свободное распространение информации.

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