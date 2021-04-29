СМИ: администрация Байдена готовит указ о кибербезопасности из-за атаки на SolarWinds

ТАСС, 29 апреля. Администрация президента США Джо Байдена разработала новый указ о кибербезопасности, направленный на борьбу с атаками, аналогичными взлому производителя программного обеспечения SolarWinds. Об этом сообщило в четверг американское Национальное общественное радио.

"Мы провели тщательное исследование [случая с] SolarWinds, и оно показало, что нам предстоит проделать большую работу по модернизации кибербезопасности, чтобы уменьшить риск повторения этой ситуации", - заявила заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер, отвечающая за вопросы кибербезопасности и новые технологии. "Предстоящий указ - большая часть этого (модернизации - прим. ТАСС)", - добавила она.

Отмечается, что указ предполагает более систематические расследования в области киберпреступлений и разработку новых стандартов программного обеспечения. Помимо этого, он обяжет американские компании сообщать властям о всех случаях киберпреступлений, произошедших с ними. Нойбергер пояснила, что это распоряжение потребует от компаний, заключающих контракты с федеральным правительством, доказательств использования различных инструментов обеспечения безопасности.

Радиостанция не уточнила, когда новый указ может быть опубликован.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России санкции, мотивировав решение в том числе обвинениями в причастности российской разведки к взлому SolarWinds. Москва эти доводы неоднократно отвергала.