Санду заявила о желании посетить Россию

КИШИНЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики. Она выступила в четверг вечером на молдавском телеканале Pro TV.

"Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений", - сказала Санду. Она заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.

"Я направляла письмо с просьбой продлить беспошлинный режим для экспорта молдавских товаров в Российскую Федерацию и мне хотелось бы системного решения этой проблемы", - пояснила глава Молдавии. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двусторонних отношений обсуждаются по дипломатическим каналам.

"Обсуждаю с послом России многие проблемы, направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия", - отметила Санду.

В качестве президента Молдавии Санду, вступившая в должность главы государства в декабре 2020 года, побывала с визитами на Украине, в Бельгии, Франции, Румынии. Она также получила приглашение посетить Грузию.