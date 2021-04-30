Компании из Франции, ФРГ и Испании создадут двигатель будущего европейского истребителя

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Компании из Франции, ФРГ и Испании заключили соглашение о создании двигателя для истребителя, который разрабатывается в рамках программы боевой авиационной системы будущего (FCAS, Future Combat Air System). Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба французской компании Safran, которая участвует в проекте.

"Safran Aircraft Engines (Франция), MTU Aero Engines (ФРГ) и ITP Aero (Испания) пришли к общему соглашению о совместной разработке, производстве и обслуживании двигателя истребителя следующего поколения, который является основным элементом FCAS", - говорится в сообщении.

В рамках проекта будет создано совместное предприятие EUMET. Safran будет отвечать за общее проектирование двигателя и его интеграцию в самолет, тогда как MTU сосредоточится на его обслуживании. ITP также будет участвовать в проектировании двигателя и, в частности, разработает турбину низкого давления и сопло. Следующая фаза проекта должна быть согласована к середине 2021 года.