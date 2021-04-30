Аббас объявил об отсрочке выборов в Палестине из-за невозможности провести их в Иерусалиме

КАИР, 30 апреля. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас объявил в четверг об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока не будет гарантировано участие в них жителей Восточного Иерусалима. Такое решение он обнародовал по итогам встречи палестинских фракций в Рамалле, передает телеканал Sky News Arabia .

"Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантирована организация там голосования, - сказал он. - Встречи по прекращению [межпалестинского] раскола продолжатся, мы будем работать над формированием правительства национального единства, которое будет придерживаться всех международных решений".

Ранее на встрече фракций он заявил, что выборы в Восточном Иерусалиме - "это не технический вопрос, а политический вопрос первостепенной важности". "С 2007 года идет работа по восстановлению национального единства на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме, и к этому было приложено много усилий", - отметил он. - Все фракции единогласно согласились провести парламентские и президентские выборы, а также выборы в Национальный совет, мы провели для этого огромную работу, в том числе в Стамбуле и Каире, и нас все поддержали, в том числе США, ЕС".

По его словам, после того как были обозначены сроки, палестинские власти "три месяца ждали ответа от Израиля, но в четверг через представителей ЕС им передали сообщение из Израиля, что ответ по Иерусалиму не может быть получен ввиду отсутствия правительства, которое уполномочено решать этот вопрос". В связи с этим он призвал международное сообщество оказать давление на еврейское государство с тем, чтобы оно "прекратило свои агрессивные действия". Между тем контролирующее сектор Газа движение ХАМАС еще до заявления Аббаса категорически отвергло отмену выборов или изменение их сроков.

15 января президент Государства Палестина Махмуд Аббас назначил даты проведения законодательных и президентских выборов, а также выборов в Палестинский национальный совет. Согласно его указу, всеобщие выборы на палестинских территориях должны были пройти в три этапа. На 22 мая были запланированы выборы в Палестинский законодательный совет (ПЗС, однопалатный парламент), на 31 июля - выборы главы государства. Успешное проведение парламентских выборов должно было стать, согласно декрету Аббаса, первым этапом по формированию Национального совета Палестины, который считается высшим органом Организации освобождения Палестины. Его формирование должно было завершиться к 31 августа.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов ПЗС уже истекли.