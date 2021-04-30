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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии

В общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека, сообщили в Минздраве страны
© Владимир Гердо/ТАСС

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в киргизском Минздраве.

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"За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики", - сообщила представитель Минздрава. По ее словам, в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека.

Как отмечают в ведомстве, 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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