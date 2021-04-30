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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Погранслужба Киргизии сообщила, что ситуация на границе с Таджикистаном стабильная

Ночью серьезных столкновений с применением огнестрельного оружия зафиксировано не было, уточнила представитель ведомства

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, на которой 29 апреля произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств, стабильная. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

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"Ситуация на границе [с Таджикистаном] стабильная", - заявила представитель ведомства. По ее данным, ночью серьезных столкновений с применением огнестрельного оружия зафиксировано не было. В настоящее время стороны продолжают придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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