Погранслужба Киргизии сообщила, что ситуация на границе с Таджикистаном стабильная

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, на которой 29 апреля произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств, стабильная. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Ситуация на границе [с Таджикистаном] стабильная", - заявила представитель ведомства. По ее данным, ночью серьезных столкновений с применением огнестрельного оружия зафиксировано не было. В настоящее время стороны продолжают придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.