Politico: Пентагон в 2020 году начал расследование возможных атак "направленной энергией"

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США еще в прошлом году начало расследование предполагаемых случаев новых атак на госслужащих США при помощи "направленной энергии". Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на источники.

Американские власти ведут расследование по меньшей мере трех инцидентов, которые якобы схожи с предполагаемыми атаками с помощью "направленной энергии" на американских военнослужащих и дипломатов за рубежом. Так, в Майами (штат Флорида) в прошлом году несколько человек сообщили о симптомах, схожих с теми, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе начиная с 2016 года и стали известны как "гаванский синдром". Источники газеты не сообщают, к какому ведомству принадлежат пострадавшие в Майами.

Второе из этих происшествий, как уже ранее сообщал телеканал CNN, было зафиксировано в ноябре 2020 года на лужайке Эллипс перед южным фасадом Белого дома. Утверждается, что в результате воздействия неизвестного происхождения один из чиновников Совета национальной безопасности США почувствовал тошноту. Еще один эпизод, согласно данным журнала GQ, случился в 2019 году. Тогда сотрудница аппарата Белого дома сообщила о схожих симптомах, которые проявились у нее во время прогулки с собакой в одном из пригородов Вашингтона в штате Вирджиния.

Politico подчеркивает, что предполагаемые случаи атак на американцев при помощи "направленной энергии" "стали настолько тревожными для должностных лиц США, что Пентагон начал расследование в прошлом году". По версии издания, эти атаки, вызывающие различные симптомы, включая повреждения головного мозга, нелегко отследить, а также трудно точно определить их характер. Используемые для предполагаемых нападений устройства могут быть маленькими и портативными, а симптомы могут быть похожи на другие заболевания.

В Конгрессе также выражают серьезную обеспокоенность в связи с этими случаями. В четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что американское правительство изучает данные о предполагаемых новых атаках на госслужащих, но пока не в состоянии подтвердить достоверность этих сведений.

Об "инциденте" в Сирии

На прошлой неделе Politico также распространила аналогичные сведения. Она утверждала, что загадочные атаки такого рода могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

CNN теперь уточняет, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с имевшим место незадолго до этого пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло банальное пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу испорченные продукты, заявил источник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.